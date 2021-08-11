COVID-ситуация в мире: в Португалии планируют начать вакцинировать подростков

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Учёные в США оцёнили опасность «йота»-штамма COVID-19. Штамм «йота» способен повысить уровень смертности от коронавируса на 62-82% среди пожилых людей. Впервые этот вариант выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020-го, с тех пор его обнаружили как минимум в 27 странах.

В Вашингтоне вводится обязательная вакцинация для чиновников округа Колумбия, они должны привиться до 19 сентября. По истечении отведённого срока чиновников обяжут еженедельно сдавать ПЦР-тест.

Карантин в Мельбурне (Австралия) продлили на неделю. Жителям мегаполиса по-прежнему предписано не покидать дома без уважительных причин, на улицах и в помещениях обязательны маски. Любые общественные мероприятия, включая частные, запрещены.

В Самоа началась трёхдневная кампания поголовной вакцинации против коронавируса, пишет novostipmr.com. Власти рекомендовали жителям повязать красную ткань перед своими домами, чтобы указать прививочным бригадам, что члены семьи ещё не были привиты.

Новая Зеландия откроет границы после завершения вакцинации населения от COVID-19. Правительственная экспертная группа рекомендовала поэтапную отмену ограничений путём создания бескарантинных коридоров со странами с высоким уровнем вакцинации.

Главное управление здравоохранения Португалии рекомендовало вакцинировать от новой коронавирусной инфекции детей в возрасте от 12 до 15 лет.

В Казахстане приступили к вакцинации студентов от коронавируса. Предполагается, что учебный процесс в сентябре должен начаться в традиционном формате с соблюдением санитарно-эпидемических мер.

В Израиле впервые с февраля выявили более 6 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки. В настоящий момент в стране COVID-19 болеют 35 466 человек, состояние 394 пациентов оценивается как тяжёлое.

В Мурманской области разрешили проводить массовые и спортивные мероприятия. При этом число участников массовых мероприятий власти ограничили до 70 при заполняемости помещений не более 50%, а спортивные состязания разрешили проводить только на улице.

Около 120 ресторанов и кафе возобновили работу в фуд-кортах в Петербурге. Все их сотрудники поставили первую прививку от коронавируса.

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