COVID-ситуация в мире: в Перу будут требовать три прививки от коронавируса

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Наличие бустерной дозы вакцины от коронавируса будет обязательным условием для посещения общественных учреждений в Перу (Южная Америка). Всем гражданам старше 18 лет нужно будет сделать три прививки от коронавируса для того, чтобы иметь возможность посещать любые общественные и частные учреждения.

Это решение правительства объясняется необходимостью защитить население в условиях пандемии, поскольку, хотя число случаев заражения снизилось, все ещё может произойти очередная вспышка. Также отмечено, что работники государственного сектора, которые не получили третью дозу вакцины, не смогут выйти на работу.

Эксперты Минздрава Японии одобрили ревакцинацию подростков от 12 лет. В этих целях будет применяться вакцина производства компании Pfizer.

Австралия заключила соглашение с Moderna на производство вакцины от COVID-19. Это позволит местным предприятиям производить ежегодно до 100 млн доз вакцины, пишет novostipmr.com.

Польша отменяет масочный режим. В Минздраве страны также сообщили об отмене с 28 марта карантина для приезжающих из-за границы.

Россия снимает с 30 марта ограничения на въезд через границу с Казахстаном. Ограничения также снимаются для иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих из Монголии в РФ.

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