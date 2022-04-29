COVID-ситуация в мире: в Пекине закрывают школы в связи с растущей заболеваемостью коронавирусом

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В Пекине закрывают все учебные заведения в городе в связи с растущей заболеваемостью COVID-19. Все детские сады, начальные и средние школы закроются на день раньше перед первомайскими праздниками, чем планировалось, а после выходных власти примут решение о дате возобновления работы школ в зависимости от эпидемической ситуации.

Учеников, родителей и учителей призвали не покидать Пекин без крайней необходимости и не собираться большими группами во избежание заражения коронавирусом.

Власти Шанхая (Китай) ослабили карантин для более чем 12 млн жителей города. В городе открыли более 44 тыс. профилактических зон, где 14 дней подряд не фиксировали новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Moderna запросила в США одобрение вакцины от COVID-19 для детей до шести лет. Как указывается в заявке, дозировка препарата для вакцинации детей составит 25 мкг против 100 мкг для взрослых.

Первый случай заражения новым вариантом штамма «омикрон» зафиксирован в Австралии. Подвид BA.4 выявили в Сиднее у недавно прилетевшего из ЮАР мужчины, пишет novostipmr.com.

В Киргизии с 1 мая отменят требование о наличии ПЦР-теста при въезде в республику. В областях поручено активизировать вакцинацию с упором на уязвимые группы населения.

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