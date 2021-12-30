COVID-ситуация в мире: в Париже вводят масочный режим на улицах

0

Ношение масок станет обязательным на улицах Парижа с 31 декабря из-за роста заболеваемости COVID-19. Данная мера касается всех жителей и гостей города старше 11 лет. Исключение сделано для велосипедистов, автомобилистов и лиц, занимающихся спортом на улице.

За минувшие сутки власти Франции зарегистрировали более 200 тыс. случаев заражения коронавирусом на территории страны. В Париже на каждые 100 тыс. жителей приходится в среднем около 2 тыс. случаев инфицирования.

Великобритания выделит $140 млн на борьбу с омикрон-штаммом в уязвимых странах. Основной упор сделают на увеличении объёмов проведения анализов на наличие коронавирусной инфекции, а также на поставке кислорода для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Кипр ввёл обязательное прохождение ПЦР-тестов в стране вылета для всех авиапассажиров. Новые правила вводятся на период с 4 по 15 января, пишет novostipmr.com.

Гватемала получила новую партию вакцины «Спутник V». В общей сложности в центральноамериканскую страну доставили не менее 7 млн доз препарата.

В России сообщили о разработке теста, сразу определяющего штамм «омикрон». Выполнение теста занимает столько же времени, сколько и традиционная ПЦР-диагностика.

С 15 января начнётся набор добровольцев для исследования назальной вакцины от ковида. Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что планируется набрать несколько групп людей – как вакцинированных, так и нет. Ожидается, что назальная форма вакцины «Спутник» будет доступна в первом квартале 2022 года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.