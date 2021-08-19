COVID-ситуация в мире: в Новой Зеландии объявлен максимальный уровень опасности из-за разгула дельта-штамма

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Число заражённых дельта-штаммом в Новой Зеландии выросло в три раза за сутки. В пробах сточных вод Окленда были обнаружены следы вируса. На этой неделе Новая Зеландия перешла на четвёртый, максимальный уровень угрозы национальной безопасности и здоровью.

В соответствии с ограничениями четвёртого уровня, все предприятия, учреждения и ведомства были закрыты, общественные мероприятия отменены, а школы и высшие учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Гражданам предписано оставаться дома, а на улице и в общественных местах соблюдать социальную дистанцию в два метра и надевать маску.

В США дома престарелых обязуют вакцинировать персонал для участия в федеральных программах. В Белом доме сообщили, что новые правила будут применяться к более чем 15 тыс. учреждений, где работают примерно 1,3 млн человек.

Киргизия стала первой страной после Казахстана, где зарегистрировали вакцину QazVac. Над созданием инактивированной вакцины QazVac трудились учёные и специалисты НИИ проблем биологической безопасности Казахстана. Первые партии вакцины выпущены на базе этого НИИ и поступили в регионы страны. Вакцинация местным препаратом от коронавируса началась в Казахстане с 26 апреля.

Вакцинация QazVac рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше и проводится внутримышечно в два этапа, рекомендуемый промежуток между которыми составляет 21 день. Разработчики казахстанской вакцины приступили к процессу получения одобрения со стороны Всемирной организации здравоохранения.

Чехия исключит Россию из списка стран с высоким риском по COVID-19. Гражданам таких стран нельзя въезжать в Чехию, а чехам – посещать их. Накануне стало известно, что с 27 августа Россия снимет ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Чехию.

В Московской области начали вакцинировать иностранцев. Под первый этап прививочной кампании закуплено 100 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

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