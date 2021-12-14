COVID-ситуация в мире: в Норвегии запретили продавать алкоголь в ресторанах и барах

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Гонконг (Китай) планирует начать с января программу массовой вакцинации населения третьей дозой препарата компании BioNTech. В настоящее время бустерную дозу могут получить только пожилые люди и представители уязвимых групп населения. В общей сложности пока было распределено 266,5 тыс. таких доз. При этом в мегаполисе уже полностью привиты 68% населения.

В Венесуэле начнут прививать бустерными дозами вакцины от коронавируса с 1 января.

В Индонезии стартовала вакцинация детей в возрасте от 6 до 11 лет от коронавируса. При иммунизации будут использовать препарат Sinovac.

В Хорватии заявили о поступлении партии вакцины от коронавируса для детей. Детей будут иммунизировать двумя дозами препарата, содержание вещества в котором составляет одну треть.

Норвежским ресторанам и барам из-за пандемии запретили продавать алкоголь. Продажа алкоголя в точках общепита должна была заканчиваться в полночь.

В Японии зарезервировано 13 тысяч мест в карантинных учреждениях для въезжающих в страну. В настоящее время в государство могут въехать только граждане, иностранцы, постоянно проживающие в стране и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты.

В Сингапуре с будущей недели начнётся запись детей от 5 лет на вакцинацию. Иммунизация будет предложена более 300 тыс. представителей данной возрастной группы, в том числе постоянно проживающим в стране иностранцам, пишет novostipmr.com.

Австралия заключила с компанией Moderna соглашение о строительстве завода в Мельбурне. Он будет производить не только вакцины, но и мРНК-препараты для лечения рака и редких генетических заболеваний.

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