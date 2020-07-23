COVID-ситуация в мире: в некоторых странах Европы фиксируют рост заболеваемости

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Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число заражённых коронавирусной инфекцией в мире превысило 15,2 млн, из них 622,2 тысяч человек скончались.

Топ-10 стран по количеству заболевших коронавирусом выглядит следующим образом: США (4 100 875), Бразилия (2 231 871), Индия (1 239 684), Россия (789 190), ЮАР (394 948), Перу (366 550), Мексика (362 274), Чили (336 402), Испания (314 631), Великобритания (296 377). Наибольшее количество смертей от COVID-19 было зафиксировано в США — 146 183. На втором месте по этому показателю Бразилия (82 890). За ними следуют Великобритания (45 501), Мексика (41 190), Италия (35 082), Франция (30 172), Индия (29 890), Испания (28 426), Перу (17 455), Иран (14 853) и Россия (12 745).

Больше всего выздоровевших в США (1 942 637). Следом идут Бразилия (1 532 138), Индия (784 266), Россия (572 053), Чили (309 241), Перу (252 246), Иран (244 840), Мексика (231 403), ЮАР (229 175), Пакистан (210 468), Саудовская Аравия (210 398) и Турция (205 214), передаёт novostipmr.com.

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