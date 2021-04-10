COVID-ситуация в мире: в некоторых регионах Хорватии вводят двухнедельный карантин

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Более 134,7 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Число жертв новой инфекции в мире достигло 2 млн 915 тыс. человек.

ЕС проверит вакцину компании Johnson & Johnson. Случаи образования тромбов после введения препарата зафиксировали в США. Ранее европейский регулятор выявил риск появления тромбов у привитых вакциной AstraZeneca, передаёт novostipmr.com.

Bloomberg оценил разницу в темпах вакцинации между странами в 25 раз. Так, на США приходится 24% от сделанных в мире прививок, хотя в стране проживают 4,3% от населения Земли. В Пакистане при 2,7% от мирового населения сделано только 0,1% от общего объёма вакцинаций в мире.

В Хорватии вводят двухнедельный карантин в ряде регионов страны в связи с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Так, с 12 апреля на две недели закроют все торговые центры, рестораны и кафе, работать разрешат лишь продуктовым магазинам и аптекам. Также во всех регионах Хорватии школы переведут на дистанционный режим обучения. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки карантин будет введен по всей стране.

Правительство Венгрии приняло решение воздержаться от открытия средних школ до 10 мая после протестов учителей и учеников. В рамках выхода из жесткого локдауна с этой среды Венгрия начала постепенное открытие магазинов и сервисов.

В России за последние сутки диагностировали 9 150 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 4,6 млн. Выздоровели более 4,2 млн (плюс 9 662 за сутки), умерли более 102 тыс. человек (плюс 402 за сутки). Глава Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, учитывая приближение майских праздников. Премьер отметил, что многие россияне в эти собираются в отпуск, в том числе за рубеж. Мишустин напомнил, что в последние недели во многих странах Европы нарастает новая волна заболевших.

В Украине за время пандемии зарегистрировали 1 841 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 463 из них обнаружены за прошедшие сутки. 36 779 случаев заражения оказались смертельными (за сутки скончались 398 человек). 1 405 826 инфицированных выздоровели (10 722 за последние 24 часа). Прививки от коронавируса в Украине за последние сутки получили 19 858 человек. С начала кампании были вакцинированы 373 002 человека.

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