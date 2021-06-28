COVID-ситуация в мире: в Москве вступили в силу новые ограничения

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С 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только вакцинированные посетители либо те, кто сделал тест.

Кроме того, массовые мероприятия с численностью более 500 человек смогут проводить только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Без его предъявления до 12 июля можно будет посещать сезонные летние кафе и веранды Москвы.

Ряд ограничений в связи с распространением коронавируса в Таиланде накануне вступил в Бангкоке и девяти провинциях королевства. Власти заявляют о точечных мерах, которые будут действовать 30 дней и не касаются запрета на передвижение людей, за исключением рабочих с закрытых строительных площадок. При этом рекомендуется не путешествовать по стране без необходимости.

С сегодняшнего дня на всей территории Италии отменяется обязательное ношение маски на открытом воздухе. Согласно распоряжению Минздрава, все области переходят в белую зону, безопасную с точки зрения эпидемиологических рисков. Тем не менее ношение масок, как и социальная дистанция, остаются обязательными в транспорте, магазинах, закрытых помещениях и в случае большого скопления людей даже на открытом воздухе. По-прежнему сохраняется ограничение по числу участников мероприятий на открытом пространстве.

Руководство Тринидада и Тобаго приняло решение с 17 июля смягчить ограничения по въезду в страну, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Приезжающие должны будут соблюдать строгий карантин. Так, въезд будет открыт только вакцинированным иностранцам. Граждане же островного государства смогут вернуться на родину даже без прививки, но обязаны будут находиться в изоляции на протяжении по меньшей мере 14 дней. Перед путешествием они также обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до рейса.

В ЮАР с 28 июня введут жесткие меры по борьбе с коронавирусом. На две недели запретят любые митинги и собрания, время комендантского часа увеличится (с 21:00 до 04:00), рестораны будут работать только навынос, пишет “Новости Приднестровья”.

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