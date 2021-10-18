COVID-ситуация в мире: в Мексике пациент заразился сразу двумя штаммами коронавируса

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Первый случай заражения одного пациента сразу двумя штаммами коронавируса – «дельта» и «мю» – зарегистрирован в штате Идальго (центр Мексики).



В США с 8 ноября смогут въехать только те иностранцы, которые вакцинировались от коронавируса препаратами, одобренными Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов или Всемирной организацией здравоохранения.

Официально вакцинация от коронавируса в Канаде проходит на добровольной основе. Но власти нескольких канадских регионов, таких как Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Новая Шотландия и Онтарио, объявили о введении паспортов вакцинации, пишет novostipmr.com.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в воскресенье, что Еврейское государство «побеждает четвёртую волну» COVID-19, но маски снимать рано, власти готовятся к отражению возможных новых штаммов коронавируса.

Саудовская Аравия объявила о возобновлении с 17 октября работы аэропортов королевства на полную мощность на фоне ослабления связанных с пандемией ограничений.

Руководство Кубы приняло решение ослабить ограничения на передвижение граждан между провинциями с ноября на фоне снижения заболеваемости ковидом в республике.

Пятая волна распространения коронавирусной инфекции началась в Грузии. Об этом в воскресенье сообщил гендиректор национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе.

Перечень обязательных для вакцинации от коронавируса профессий на Украине пополнится работниками государственных учреждений, предприятий важных сфер, социальными работниками и почтальонами.

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