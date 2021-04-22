COVID-ситуация в мире: в Мексике и Польше обнаружили партию поддельных вакцин, Польша выходит из локдауна

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Компания Pfizer обнаружила случаи использования поддельной вакцины от коронавируса в Мексике и Польше. Власти изъяли упаковки с препаратом, и фирма, после проведённых исследований, выявила подделку.

При этом в Pfizer заявили, что в Польше под видом вакцины, вероятно, распространялось средство от морщин. Местные власти сообщили, что на упаковках были проставлены неверные сроки годности, а также указаны номера партий, отличные от тех, что поступили в страну.

Польша начинает постепенную отмену локдауна, пишет novostipmr.com. В частности, с 26 апреля власти разрешат в большей части страны гибридное обучение в младших классах. Также с понедельника возобновить работу смогут салоны красоты, парикмахерские и косметические салоны.

В парижском Диснейленде можно будет привиться от коронавируса. Пункт вакцинации будет работать только по выходным с 9:30 до 12:30. Привиться смогут все желающие, но по предварительной записи онлайн. Предполагается, что в день будут ставить вакцину как минимум тысяче человек.

В Северной Македонии вводят режим ЧС из-за пандемии, а также высокого риска наплыва нелегальных мигрантов. Парламент республики принял решение о введении этих мер в северной и южной частях страны.

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