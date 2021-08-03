COVID-ситуация в мире: в Марокко ужесточают антиковидные меры, в половине регионов России вводят обязательную вакцинацию

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Больше половины регионов России ввели обязательную вакцинацию. Привиться работникам ряда сфер, в том числе здравоохранения, туризма, торговли, транспорта, нужно в 43 регионах страны.



Министерство здравоохранения Японии публично пристыдило людей, не соблюдающих карантинные меры по COVID-19, впервые обнародовав имена трёх человек, нарушивших карантин после возвращения из-за границы. Согласно действующим правилам в Японии, по прибытии из-за границы иностранцы и граждане страны должны пройти двухнедельный карантин, в течение которого необходимо использовать приложение для отслеживания их местоположения.

В Марокко ужесточат коронавирусные ограничения, пишет novostipmr.com. В стране удлиняется комендантский час: с сегодняшнего дня он будет длиться с 21:00 до 5:00. С 23 июля по настоящее время он длился с 23:00 до 4:30. Кафе, рестораны, бани, тренажёрные залы и закрытые бассейны должны закрываться в 21:00. Отели и другие туристические объекты должны работать на 75% от общей вместимости. Кафе и рестораны должны работать на 50% от общей вместимости. Общественный транспорт и общественные бассейны также должны работать только на 50%.

Власти Нидерландов разрешили организацию однодневных фестивалей с участием до 750 человек. Фестивали должны проводиться либо на открытом воздухе, либо под тентом, открытым со всех четырёх сторон.

В ФРГ предложат вакцинироваться от коронавируса гражданам в возрасте от 12 до 17 лет. Представители региональных и федеральных властей также договорились с сентября начать программу ревакцинации граждан с хроническими заболеваниями.

В Норвегии впервые обнаружили штамм коронавируса «лямбда».

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