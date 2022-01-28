COVID-ситуация в мире: в Марокко строят завод для производства вакцин от коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила информацию о новом коронавирусе под названием NeoCoV, который был обнаружен в Южно-Африканской Республике. При этом в организации заявили, что потребуется дальнейшее изучение вопроса, представляет ли обнаруженный вирус опасность для человека.

В Агентстве безопасности здравоохранения Соединённого Королевства (UKHSA) выяснили, что бустерная доза вакцины от коронавируса COVID-19 на 95% увеличивает защиту от штамма «омикрон» у людей старше 50 лет. По данным UKHSA, спустя шесть месяцев после второй дозы вакцины от коронавируса защита от смерти от последствий заболевания «омикроном» составляла около 60% у людей старше 50 лет, однако она увеличилась до 95% через две недели после введения третьей дозы компонента.

Британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор поделился опасениями, связанными с побочной ветвью омикрон-штамма, которой агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) присвоило код BA.2. По его словам, новый подтип, предположительно, еще более заразный. Один из двадцати новых случаев на прошлой неделе относят к этому варианту, и каждые несколько дней число пациентов с ним удваивается. Есть вероятность, в течение месяца новый штамм станет доминирующим. По словам эпидемиолога, высокий уровень заболеваемости коронавирусом при учёте текущих сценариев будет оставаться таким до весны.

В Марокко началось строительство завода по производству вакцин от коронавируса. На предприятии также будут производиться препараты от других болезней, пишет novostipmr.com.

Финляндия продлила действие введённых из-за пандемии коронавируса ограничений на границах до 14 февраля. Такое решение принял в четверг госсовет страны. С февраля также будут сняты ограничения на границе для прибывающих в Финляндию из стран ЕС, не входящих в Шенгенскую зону.

Министерство здравоохранения Израиля одобрило четвёртую дозу вакцины для людей в возрасте 18 лет и старше, страдающих сопутствующими заболеваниями и находящихся в группе риска, а также их опекунов.

Количество заболевших ковидом детей в России увеличилось примерно в 14 раз за последние две недели, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

В Украине второй день подряд рекордное количество инфицированных. За минувшие сутки коронавирус в стране обнаружили у 34 408 человек, зафиксировано 144 летальных случая, 6 142 пациента выздоровели.

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