COVID-ситуация в мире: в Ливане на зимние праздники вводят комендантский час для непривитых, а в Малайзии не будут праздновать Новый год

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В Великобритании за последние 24 часа выявили более 88 тысяч случаев заражения коронавирусом, что является максимальным с начала пандемии COVID-19 суточным показателем. Ещё две недели назад этот показатель находился на отметке около 53 тысяч. Для сравнения: до этого рекордный показатель фиксировали в начале января, он составил около 67,7 тысяч случаев инфицирования.

Японские власти намерены продлить запрет на выдачу новых въездных виз. Жёсткие ограничения предполагается сохранить в связи с угрозой распространения омикрон-варианта коронавируса.

Вьетнам заменяет карантин на самоизоляцию для вакцинированных, приезжающих в страну. Прибывающие в страну должны иметь сертификат о пройденной полной вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, взятого как минимум за 72 часа до пересечения границы.

На Кипре стартует всеобщая вакцинация от COVID-19 детей от 5 до 11 лет. Их будут прививать 10 микрограммами вакцин, что в три раза меньше дозировки для взрослых.

Португалия будет требовать от всех путешественников при въезде в страну негативный тест на COVID-19 и после 9 января. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что пограничный контроль в стране будет продлён сверх запланированной даты. В связи с этим после 9 января все туристы и жители страны, которые прибудут в Португалию, должны показать негативный тест на коронавирус.

В Ливане перед Рождеством вводится комендантский час для невакцинированных граждан. Таким образом, не прошедшие иммунизацию граждане не смогут участвовать в рождественских и новогодних праздничных мероприятиях.

В Польше около 500 норок заразились коронавирусом от человека. Животных отправили на 90-дневный карантин, пишет novostipmr.com.

Власти Малайзии отменили празднование Нового года из-за штамма «омикрон». В стране ранее выявили два случая инфицирования этим вариантом коронавируса, ещё 18 человек проходят проверку как возможные носители этого штамма.

Для въезда в Грецию с 19 декабря будет требоваться ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. Исключение сделали для путешественников, которые выехали из страны за границу и вернулись обратно в Грецию за менее чем 48 часов при условии, что они сделали ПЦР-тест незадолго до своего выезда.

Венгрия признаёт вакцину из Ирана основанием для выдачи визы. Положение вступает в силу с сегодняшнего дня. Таким образом, Венгрия может стать первой страной в мире, официально признавшей вакцины иранского производства.

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