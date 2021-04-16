COVID-ситуация в мире: в Литве продлили карантин до конца мая

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Из-за ухудшения эпидобстановки из-за коронавируса правительство Литвы продлило карантин до 31 мая. Ранее ограничительные меры устанавливали до 30 апреля.

Вместе с тем власти Литвы смягчили некоторые ограничения. С 19 апреля разрешено возобновить работу торговым центрам и рыночным павильонам, в которых находится сразу несколько разных магазинов, кинотеатрам, профессиональным сценическим площадкам. С 22 апреля смогут открыться уличные кафе, с 26 апреля – спортивные клубы. При этом будут действовать определенные требования по площади внутри помещений и числу находящихся там людей.

Бесплатная вакцинация от коронавируса в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) доступна для всех: как для местных жителей, так и для иностранцев. ОАЭ входят в число стран с самым низким в мире количеством смертей от коронавируса, пишет novostipmr.com.

Южнокорейский консорциум будет производить российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” на экспорт. В августе начнётся пилотное производство препарата с ежемесячной максимальной производственной мощностью в 100 млн доз.

Сербия первой в Европе начала производить вакцину “Спутник V”. Далее предстоит проверка качества выпущенного препарата, после чего страна начнёт самостоятельную расфасовку вакцин.

Первые поставки в Индию российской вакцины “Спутник V” произойдут до конца апреля. Производство препарата начнётся там в мае.

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