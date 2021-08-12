COVID-ситуация в мире: в Литве непривитых от коронавируса ограничили в правах

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В столице Австралии впервые с июля 2020 года объявили карантин из-за коронавируса. Жители Канберры смогут покидать дома только для похода на работу или учёбу. Розничные магазины будут закрыты, а предприятия общественного питания смогут продолжить работу, продавая еду навынос или с доставкой. Школьники, за исключением учеников выпускных классов, должны перейти на домашнее обучение.

Власти Канады разрабатывают удостоверение вакцинации для поездок по стране и за рубеж, пишет novostipmr.com. В Министерстве по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства страны заявили, что правительство сконцентрировано на создании электронного удостоверения. Согласно последним данным, более 70% жителей страны (27 млн человек) получили хотя бы одну дозу прививки и почти 60% (22,68 млн) полностью прошли вакцинацию от коронавируса.

В Саудовской Аравии с 1 сентября вновь разрешат полную заполняемость самолётов. Это сделают при условии вакцинации всех пассажиров от COVID-19. От установленных требований будут освобождены дети младше 12 лет, а также те, кому противопоказана вакцинация по медицинским соображениям. При этом будет сохранено обязательное для всех требование ношения масок и дезинфекции рук.

Правительство Литвы приняло решение об ограничении прав непривитых от коронавируса. С 13 сентября такие лица не смогут посещать магазины определённой категории, массовые мероприятия, обращаться за контактными услугами. Своё решение кабинет мотивирует тем, что так будет стимулироваться прививочная кампания. Меры правительства вызвали протесты в обществе.

Власти Таиланда в конце текущего года приступят к клиническим испытаниям двух вакцин от коронавируса в виде назального спрея. Оба препарата разработаны государственным центром генной инженерии и биотехнологий. Один из них создан на основе аденовирусного вектора, другой – на базе вируса гриппа. После испытаний вакцин на мышах разработчики приступят в конце года к первой фазе клинических испытаний на людях. Вторая фаза тестирования запланирована на март следующего года, пишет источник.

В Испании разрешили начать первые испытания на людях местной вакцины от ковида. В испытаниях нового препарата примут участие несколько десятков добровольцев в возрасте от 18 до 39 лет, которые получат две дозы препарата.

Новая Зеландия откроет границы после завершения вакцинации населения от COVID-19. Правительственная экспертная группа рекомендовала поэтапную отмену ограничений путём создания бескарантинных коридоров со странами с высоким уровнем вакцинации. Подготовка к открытию бескарантинных коридоров начнётся в Новой Зеландии в ближайшее время, в её рамках будут модернизированы методы контроля и тестирования в воздушных и морских портах, а также расширены возможности государственной системы отслеживания контактов.

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