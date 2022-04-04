COVID-ситуация в мире: в Литве меняются правила ношения масок

0

Решение правительства Литвы об отмене обязательного ношения масок в публичных закрытых помещениях вступило сегодня в законную силу. При этом носить маски по-прежнему придётся в учреждениях здравоохранения, опеки, общественном транспорте. Минздрав также рекомендует находиться в них в многолюдных помещениях. Согласно принятому кабмином решению, также с десяти до пяти дней сокращается срок самоизоляции.

В Таиланде сообщили о получении от Франции 3,26 млн доз вакцины Pfizer. Премьер-министр королевства поблагодарил французское правительство за предоставление вакцины на безвозмездной основе, которая поможет ускорить процесс иммунизации населения страны от коронавируса.

Минобороны КНР направило в Шанхай 2 тыс. военных медиков для ликвидации вспышки COVID-19. Согласно официальным данным, в больницах Шанхая находятся свыше 55,9 тыс. инфицированных коронавирусом, в связи с чем власти объявили о тотальной проверке населения на ковид.

Национальная авиакомпания Таджикистана Somon Air объявила о возобновлении регулярного авиасообщения с Индией, временно приостановленного в связи с пандемией коронавирусной инфекцией. Пассажирам для регистрации на рейсы достаточно предъявить сертификат о полной вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.