COVID-ситуация в мире: в Коста-Рике после двух лет перерыва возобновились очные занятия в школах

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Уроки проходят при строгом соблюдении масочного режима и других мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса.



Въезд туристов из России в Австрию будет разрешен при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус с 22 февраля этого года в соответствии с решением австрийских властей. В стране начинается поэтапная отмена основных ограничений, действующих в связи с распространением коронавируса

Новая Зеландия откроет бескарантинный въезд для граждан Науру, Тувалу, Американского Самоа. При пересечении территории государства, где выявлены случаи заражения коронавирусом, граждане указанных стран теряют право на бескарантинный въезд, к ним будут применяться требования об обязательном карантине в госизоляторе.

Дания после отмены ограничений вынуждена опровергать дезинформацию в социальных сетях – в частности, о том, что органы здравоохранения не сообщают истинных данных по количеству больных в реанимации или что служба охраны психического здоровья перегружена пациентами с ковидом.

В Турцию поставят 10 млн доз российской вакцины «Спутник лайт». В настоящее время вакцина не зарегистрирована для применения в этой стране.

Азербайджан возобновляет авиасообщение с Ираном. По данным авиакомпании Buta Airways, специальные рейсы из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева в тегеранский аэропорт и обратно будут совершаться раз в неделю – по пятницам.

Власти Израиля решили с 1 марта приостановить использование в стране COVID-паспортов в связи со снижением заболеваемости коронавирусом. По словам премьер-министра, волна COVID-19 в стране пошла на спад и в ближайшее время можно ожидать ослабления и других ограничений. COVID-паспорта в Израиле выдают тем, кто привился, переболел или имеет на руках свежий отрицательный результат теста на коронавирус. Они нужны для посещения закрытых помещений и крупных мероприятий.

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