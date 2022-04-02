COVID-ситуация в мире: в Коста-Рике отменили большинство ограничений, введённых из-за пандемии

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В Перу и Парагвае начнут прививать четвёртой дозой вакцины от коронавируса. В Перу вакцинация бустером начнётся 2 апреля с жителей старше 70 лет и лиц с ослабленным иммунитетом, затем будет расширена на медицинских работников. В Парагвае дополнительные прививки будут делать с 4 апреля жителям старше 50 лет, медработникам и лицам с ослабленным иммунитетом (от 12 лет), которые сделали третью прививку не менее шести месяцев назад.

В Коста-Рике все публичные заведения смогут заполняться на 100% вместимости, посетители не должны будут предъявлять документы о вакцинации на входе. При въезде в страну также больше не требуется сертификат о вакцинации. Ношение масок пока остаётся обязательным, пишет novostipmr.com.

Южная Корея может стать первой в мире страной, где COVID-19 приобретёт характер эндемического заболевания, заявил премьер-министр страны Ким Бу Гём. В стране привились 96% совершеннолетних. Также накануне власти объявили о смягчении карантинных правил: с 4 апреля разрешено собираться группами до 10 человек, кафе и ресторанам позволено работать до полуночи.

Беларусь снимает ограничения на пересечение границы как иностранными гражданами, так и соотечественниками в наземных пунктах пропуска. Временные ограничения на пересечение белорусской границы будут сняты с 3 апреля. ПЦР-тест или сертификат о вакцинации не требуются.

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