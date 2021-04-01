COVID-ситуация в мире: в Корее начнут действовать сертификаты вакцинации, а в столице Украины закрывают сады и школы

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Южная Корея введёт сертификаты вакцинации от COVID-19. Правительство уже разработало систему, которая показывает статус вакцинации через приложение для смартфона. Программа основана на технологии блокчейн, которая позволит обезопасить личные данные корейцев.

Режим карантина, действующий в настоящий момент в 19 регионах Франции, будет расширен с 3 апреля на все регионы страны. Он останется в силе в течение ближайших четырёх недель. Власти также усилят контроль общественного порядка, чтобы не допустить незаконных массовых собраний в период действия ограничений.

В Бельгии правозащитники добились отмены чрезвычайных антиковидных мер, пишет novostipmr.com. Брюссельский суд первой инстанции принял решение, обязывающее бельгийское государство отменить чрезвычайные меры, принятые в условиях пандемии, на что дан срок в 30 дней. Этого добивалась организация “Лига прав человека”. Предполагается, что власти страны обжалуют это решение.

Власти Хорватии разрешили с 1 апреля въезд в страну иностранным гражданам, привитым не только европейскими вакцинами, но также китайскими и российской “Спутник V”.

Власти Греции разрешили открыть промтоварные магазины с 5 апреля с ограничениями. Товары можно будет приобретать только по предварительному заказу с договорённостью о времени прихода покупателя в торговую точку.

Власти Киева с 5 апреля прекращают работу детсадов и школ в городе из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, а в общественном транспорте вводятся спецпропуски. Введённые ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.

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