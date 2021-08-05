COVID-ситуация в мире: в КНР придумали лампу для дезинфекции от коронавируса

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Великобритания ужесточит правила въезда в страну из Грузии и Мексики. Путешественники из этих государств должны будут самоизолироваться в гостиницах за свой счёт. С 8 августа эти две страны, а также французские заморские регионы Майотта и Реюньон войдут в “красный” список.

Тогда же из него будут исключены Индия, Катар и ОАЭ. Самоизолироваться больше не придётся вакцинированным путешественникам из Франции, в отношении которой в последние недели действовал особый режим. “Зелёный” список стран (с минимальными рисками) пополнят Австрия, Германия, Латвия, Норвегия, Румыния, Словакия и Словения.

Китай вновь ограничил передвижение по стране из-за новой волны COVID-19. Всего за последнюю неделю в Китае выявлено более 500 случаев заболевания в 25 городах из 17 провинций, включая Пекин и Ухань. Власти материкового Китая призвали граждан не посещать регионы с умеренным или высоким риском заражения COVID-19 или вовсе не покидать регион проживания без крайней необходимости, пишет novostipmr.com.

В КНР создали лампу для дезинфекции от коронавируса с эффективностью 99,99%. Прибор уже успешно прошёл испытания в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний провинции Хубэй.

В Марокко пропуск о вакцинации не даёт права на перемещения во время комендантского часа (с 21:00 до 5:00). Передвижения разрешены лишь отдельным категориям лиц – сотрудникам службы безопасности, органов здравоохранения и гражданской обороны.

В Аргентине будут комбинировать «Спутник V» с вакцинами AstraZeneca и Moderna. Во вторник в стране начали прививать вакциной американской компании Moderna подростков в возрасте от 12 до 17 лет с проблемами со здоровьем.

В Испании начали клинические исследования эхинацеи для борьбы с COVID-19. Предыдущее исследование показало, что экстракт эхинацеи может оказывать действие на коронавирус. Арагонские и галисийские учёные получили разрешение от Агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям Испании на проведение клинических исследований, чтобы изучить эффективность эхинацеи (выпускается в капсулах) в качестве адъювантного лечения COVID-19.

В столице Украины Киеве ужесточают правила въезда в страну и вводит самоизоляцию для иностранцев и украинцев. Новые правила не распространяются только на тех, кто полностью привит вакцинами, включёнными ВОЗ в перечень разрешённых для использования.

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