COVID-ситуация в мире: в Казахстане разработали ветеринарную вакцину от коронавируса

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире возросло до 242 млн 988 801, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 938 270 человек. Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45,4 млн инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 735 374.

Медрегулятор США предварительно одобрил вакцину от COVID-19 для детей 5-11 лет. Препарат разработан и произведён консорциумом фирм Pfizer и BioNTech. Вопрос о возможности массового применения вакцины для детей будет рассмотрен 26 октября. Отмечается, что применение этого COVID-препарата может в редких случаях иметь побочные эффекты, касающиеся работы сердца. Однако он рекомендован, если польза от его использования превышает потенциальный вред, передаёт novostipmr.com.

Некоторые штрафы, которые были наложены за нарушение карантинных мер в Испании, будут возращены лицам, выплативших их. Для этого будет создана специальная рабочая группа. Решение о возврате средств было принято в связи с вердиктом Конституционного суда Испании, признавшего незаконными некоторые ограничительные меры, введенные в королевстве весной 2020 года. К таким мерам отнесен и режим домашней изоляции.

Власти Греции не собираются объявлять новый жесткий карантин из-за роста числа суточных случаев заражения коронавирусом, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис. По его словам, у страны есть вакцина, которая является «абсолютным оружием» для победы над коронавирусой инфекцией.

В Тунисе решили ввести паспорта вакцинации от COVID-19. Документ касается как граждан республики с 18 лет, так и иностранцев, временно находящихся в Тунисе.

Сейм Латвии утвердил решение кабмина о введении локдауна. С 21 октября до 15 ноября будут работать только магазины с товарами первой необходимости. Во время локдауна действует комендантский час с 20:00 до 05:00. По словам министра здравоохранения страны, Латвия сейчас является лидером в Европе как по уровню заболеваемости, так и по низким темпам вакцинации.

Накануне сразу в нескольких городах Болгарии состоялись массовые акции против введения в стране общенационального карантина в связи с распространением COVID-19. Протестующие требовали смягчения карантинных мер и введения дополнительных государственных преференций для работников сферы обслуживания Болгарии. С 21 октября в стране действуют жесткие антиковидные ограничения. В частности, допуск в общественные места, включая поликлиники, кинотеатры и кафе, осуществляется исключительно при наличии у гражданина «зеленого сертификата».

В Казахстане разработали ветеринарную вакцину от коронавируса для кошек. Директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсар Табынов сообщил, что препарат в режиме двукратной иммунизации полностью безопасен для животных и обеспечивает им защиту от заражения.

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией вновь обновил антирекорд за пандемию – заразились 37 678 человек. За сутки умерли 1 075 человек, и это максимальное значение за весь период. Общее число жертв составляет уже 229 528. Поправились и выздоровели 7,14 млн пациентов, в том числе 26 077 за последние сутки.

Минздрав РФ разрешил одновременно прививаться от гриппа и COVID-19. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Доклинические исследования показали, что при одновременном введении указанных препаратов их иммуногенность не снижается. В случае одновременного введения двух вакцин прививки будут делаться в разные части тела.

В Украине за сутки обнаружили 23 229 случаев коронавирусной инфекции. Госпитализированы 5 362 человека. С начала пандемии инфекцию в стране подтвердили у 2 748 614 человек. Выздоровели за сутки 8 330 человек (всего 2 369 695), скончались 483 украинца (всего 63 486).

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