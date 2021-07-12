COVID-ситуация в мире: Pfizer настаивает на одобрении третьей дозы своей вакцины от коронавируса

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Президент научно-исследовательских и медицинских исследований Pfizer Микаэль Дольстен заявил, что после введения добровольцам третьей дозы уровень антител к коронавирусу в их организме подскочил в 5-10 раз, чем после двух доз вакцин.

Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что пока нет необходимости вводить третью дозу вакцины от коронавируса. По его словам, американские ученые продолжают изучать этот вопрос. Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока недостаточно данных о том, будет ли полезной бустерная доза вакцины для поддержки защиты от вируса. Ранее американская компания Pfizer вместе с немецкой корпорацией BioNTech заявили о планах начать испытания третьей дозы вакцины с целью усиления иммунитета против новых штаммов COVID-19.

Компания BioNTech заявила о готовности разработать вакцину от новых штаммов коронавирусной инфекции. По словам специалистов, на создание уйдет сто дней. Клинические испытания вакцины начнутся уже в следующем месяце.

В столице Южной Кореи Сеуле вступили в силу новые коронавирусные ограничения самого высокого – четвёртого уровня. Они продлятся две недели, пишет novostipmr.com.

Индонезия заняла первую строчку рейтинга стран по числу смертей от COVID-19, обогнав Россию с 749 случаями смерти от COVID-19 за сутки, Индию с 720 случаями и Бразилию с 597 случаями. Чтобы уменьшить всплеск случаев и скорость распространения коронавируса, правительство Индонезии ввело ряд ограничений. Эти правила включают закрытие нескольких дорог, более строгие требования к перемещению по городу, ограничения на часы работы магазинов и т.д.

В Абхазии из-за распространения коронавируса с 12 июля приостанавливается работа учреждений культуры. Под ограничения попадают театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы, образовательные учреждения.

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