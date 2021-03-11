COVID-ситуация в мире: в Эстонии ввели локдаун из-за “британского” штамма коронавируса

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Сегодня в Эстонии из-за “британского” штамма коронавируса ввели локдаун. Закрылась часть магазинов и заведений общепита. На дистанционное обучение перешли студенты и школьники, в том числе младших классов.

Национальная группа экспертов по вакцинации Финляндии изменила действующую рекомендацию и подтвердила возможность использования вакцины для людей старше 70 лет.

Швейцарско-итальянская компания Adienne Pharma&Biotech, подписавшая с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о сотрудничестве для производства вакцины “Спутник V” в Италии, планирует начать изготавливать российский препарат в третьем квартале 2021 года.

Министерство здравоохранения Марокко одобрило использование российской вакцины от коронавируса. Также было обнародовано решение о разрешении использования “Спутник V” в Кении и Иордании.

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