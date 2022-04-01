COVID-ситуация в мире: в Эстонии вступил в силу упрощённый порядок въезда

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Упрощённый порядок въезда в страну по коронавирусным ограничениям вступил сегодня в силу в Эстонии. Смягчения касаются прибывающих из стран Евросоюза и Европейской экономической зоны, а также Андорры, Ватикана, Великобритании, Монако, Сан-Марино и Швейцарии.

Для этих категорий отменяется требование иметь справку о вакцинации от коронавируса, об отрицательном тесте или о том, что человек переболел ковидом. После въезда в Эстонию им не нужно оставаться на самоизоляции. Представители других стран могут также не соблюдать режим самоизоляции, если сразу после пересечения границы ПЦР- или антиген-тест будут отрицательными. Требования не применяются к детям в возрасте до 12 лет, пишет novostipmr.com.

Япония с 10 апреля повышает дневной лимит на въезд в страну до 10 тысяч человек. В настоящее время число въезжающих в Японию в день не должно превышать 7 тысяч человек.

Таиланд отменил обязательный ПЦР-тест перед отправлением в королевство и сократил карантин. Власти рассчитывают с апреля по май выйти на плато по числу инфицированных, а с конца мая по конец июня приступить к стадии снижения числа заразившихся в стране.

В Шанхае расширили локдаун на западные районы города. Власти проводят массовое тестирование населения на коронавирус.

Гонконг возобновил прерванное в январе авиасообщение с девятью странами. В частности, сняты ограничения на полёты в Австралию, Великобританию, Индию, во Францию.

Австралия направит $63,3 млн в адрес COVAX. Также страна передаст туда 10 млн доз вакцин против коронавируса.

Болгария отменила чрезвычайный эпидемиологический режим. С 1 апреля в стране отменяются обязательное ношение защитных масок в закрытых общественных местах, соблюдение физической дистанции, ограничение количества посетителей массовых мероприятий, ограничения для студентов вузов, требование по дистанционной работе сотрудников и другие меры.

В Италии отменяется действовавший из-за пандемии на протяжении более двух лет режим ЧС. Он позволял правительству принимать экстренные меры без предварительного согласования с парламентом.

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