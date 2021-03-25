COVID-ситуация в мире: в Эстонии разрабатывают цифровые сертификаты вакцинации, а в трёх регионах Австрии ужесточат карантин

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Эстония планирует ввести в апреле цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса. По словам разработчиков, “зелёный паспорт” вакцинации облегчит свободное передвижение по ЕС и обеспечит защиту данных.

Три восточных федеральных земли Австрии — Вена, Нижняя Австрия и Бургенланд — введут на пасхальные праздники новые ограничения из-за нестабильной эпидемиологической ситуации:

с 1 по 6 апреля закроются объекты сферы услуг по уходу за телом, непродовольственные магазины и торговые центры;

респираторные маски типа FFP2 надо будет носить на улице в местах массового скопления людей;

будет введён контроль на границах с восточными странами-соседями (Чехией и Венгрией);

в закрытых помещениях обязательно носить респираторные маски при нахождении более одного человека в одной комнате;

занятия в школах после Пасхи также будут переведены на дистанционный режим;

с 7 апреля для доступа в непродовольственные магазины планируется ввести тестирование на коронавирус.

Во Франции в связи с продолжающейся пандемией запрещают собираться вне помещений группами более 6 человек.

Правительство Словении сократило длительность комендантского часа. Теперь он будет действовать с 22:00 до 5:00, пишет novostipmr.com.

Кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве Сербии принял решение ужесточить правила въезда в страну в связи с ростом числа заражений. Въезд в Сербию будет разрешён только иностранцам, которые приняли две дозы вакцин Pfizer, “Спутник V” или Sinopharm, в ситуации с AstraZeneca – одну дозу. Что касается граждан Сербии, то у них будет два варианта въезда в страну: или полная вакцинация с подтверждением, или негативный ПЦР-тест.

В Индии обнаружили новый штамм COVID-19 с двойной мутацией. Анализ образцов из Махараштры (центральной части страны) показал, что эти мутации не соответствуют любым ранее перечисленным разновидностям.

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