COVID-ситуация в мире: в Эстонии отменили обязательное ношение масок

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Более 171,1 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Число жертв новой инфекции достигло 3 млн 565 тыс. человек.

Япония выделит $800 млн на вакцинацию от COVID-19 в нуждающихся странах. Деньги пойдут на развитие международной платформы COVAX, которая предоставляет вакцинные препараты, передаёт novostipmr.com.

В Великобритании впервые с начала пандемии COVID-19 за сутки не зафиксировали ни одного случая летального исхода среди инфицированных коронавирусом. При этом в стране наблюдается увеличение суточного показателя случаев коронавируса. Так, за последние 24 часа там диагностировали еще 3165 новых заражений, в то время как неделю назад данный показатель составлял около 2,5 тыс.

Семь стран Евросоюза запускают систему вакцинационных сертификатов, которая должна заработать по всему Союзу 1 июля. Это Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша. Новый сертификат смогут получить люди, прошедшие полную вакцинацию от COVID-19, предоставившие отрицательный результат теста на коронавирус или излечившиеся от инфекции. Отмечается, что в ближайшие дни и недели к системе присоединятся больше государств.

Из-за снижения числа заражённых коронавирусом в Эстонии отменили обязательное ношение масок. Отметим, что ранее в стране возобновилось очное обучение для учеников младших и выпускных классов, а также стало можно посещать музеи и выставки.

В Словакии начали онлайн-регистрацию жителей республики, желающих привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Вакцины начнут делать с 7 июня по всей территории страны. Получить прививку смогут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

В Израиле с 1 июня отменены почти все ограничения, которые ранее вводили из-за пандемии коронавируса. Обязательным остаётся ношение масок в общественных местах в закрытых помещениях, а также требование для въезжающих проходить карантин. Также отменяются все ограничения на численность собраний. Кроме того, израильтянам больше не нужно для допуска куда бы то ни было предъявлять документ о вакцинации или о выздоровлении после COVID-19. Отметим, что на следующей неделе в Израиле начнут прививать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Власти Индонезии намерены открыть туристические коридоры с несколькими странами, в том числе Россией, Великобританией, Сингапуром и Францией.

В Индии одобрили выпуск первой партии произведенного в республике «Спутника V». Она предназначена для проведения третьего этапа клинических испытаний. Партия препарата против коронавируса была изготовлена индийской компанией HETERO Biopharma. Промежуточное испытание продлится около двух месяцев, после чего HETERO Biopharma сможет начать массовое производство российской вакцины.

Монголия открывает въезд россиянам, получившим вакцину «Спутник V». В республике отметили, что правительство страны успешно завершает вакцинацию населения под общим призывом «Лето без COVID».

Россия с 10 июня увеличивает количество авиарейсов в Белоруссию, Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию, возобновляются полеты Москва – Мюнхен. Кроме того, с 10 июня Россия расширяет железнодорожное сообщение с Белоруссией, ограниченное в 2020 году из-за пандемии.

В Киеве на базе Международного выставочного центра открылся центр вакцинации от COVID-19. Получить прививку могут даже те, кто не подавал заявку в приложении «Дія». Для этого достаточно прийти в центр с паспортом и телефоном. Прививку делают препаратом китайского производства CoronaVac.

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