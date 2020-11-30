COVID-ситуация в мире: в Италии ждут российскую вакцину, а в Японии разрабатывают бесконтактные системы управления лифтами

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Более 62,739 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 13 млн 383 тысячи человек. Число жертв новой инфекции в мире достигло 1 млн 459 тыс. человек. Победили болезнь порядка 43,4 млн человек.

Италия заинтересовалась российской вакциной «Спутник V». Рим ждёт сертификат от агентства лекарственных препаратов от Европейского агентства. После одобрения «Спутник V» могут предложить жителям страны. Вместе с тем сейчас российская вакцина проходит сертификацию в ВОЗ, передаёт novostipmr.com.

Во Франции начиная с 28 ноября открылись магазины, торгующие предметами не первой необходимости, в рамках ослабления ограничительных мер, действующих, чтобы сдержать коронавирус. Торговый сектор, включая книжные и музыкальные магазины, возобновил работу до 21:00 при соблюдении строгих санитарных правил. Также открылись библиотеки и архивы.

Врачи в Сингапуре выявили антитела к коронавирусу у ребенка, рожденного переболевшей во время беременности женщиной. Это первый подобный подтвержденный случай.

С 3 декабря чешские власти снизят уровень риска коронавирусной инфекции до третьего. Всего в стране пять уровней риска. Третий уровень предусматривает открытие магазинов и ресторанов с ограниченным количеством посетителей, которое позволяет соблюдать социальную дистанцию. Также это предполагает отмену комендантского часа и разрешение на проведение спортивных мероприятий с ограниченным количеством участников.

Бесконтактные системы для вызова и управления пассажирскими лифтами разрабатываются в Японии на фоне продолжающейся пандемии. Разработкой системы занят гигант японской электроники компания Hitachi. Оснащенные такой системой лифты могут быть вызваны при помощи мобильного устройства посредством QR-кода через специальное приложение. Разработкой схожей системы также занята Mitsubishi Denki.

Ученые из Китая предположили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 мог возникнуть в 2019 году в Индии. По мнению специалистов, вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи, так как люди и животные были вынуждены пить одну воду. Также среди возможных мест возникновения коронавируса названы Италия, Чехия, Австралия, США и другие страны. Китая в списке не оказалось.

За минувшие сутки коронавирус в России проявился у 26 338 человек, умерли 368 пациентов, выздоровели 17 247 человек. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 2 млн 249 тыс. заболевших.

По состоянию на 30 ноября в Украине зафиксировано 9946 новых случаев коронавируса, за сутки скончались 120 человек, выздоровел 5771 пациент. Больше всего новых случаев заражения COVID-19 в Киеве — 1460, а также в Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях. Всего с начала пандемии в Украине обнаружили 732 625 случаев коронавируса. От осложнений умерли 12 327 человек. Количество выздоровевших достигло 345 149.

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