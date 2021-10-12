COVID-ситуация в мире: жителям Японии начнут вводить третью дозу вакцины

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Правительство Японии готовится к тому, чтобы уже в декабре начать вакцинацию населения третьей дозой препарата от коронавируса. Ранее японские власти заявляли о том, что пожилые жители страны смогут привиться третьей дозой вакцины с начала 2022 года. Однако нынешние темпы вакцинации позволяют ускорить этот процесс.

Фиджи откроет свои границы для привитых туристов из нескольких стран с 11 ноября, пишет novostipmr.com. В список войдут Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Канада, Катар.

Таиланд с 1 ноября отменит карантин для привитых от коронавируса из некоторых стран. Тем не менее, туристам необходимо будет сдать ПЦР-тесты. На данный момент перечень стран будет состоять из 10 государств, в том числе Великобритании, Германии, Сингапура, Китая и США. Список территорий, откуда смогут прибывать туристы без отбывания карантина, будет расширен дважды: к 1 декабря и к 1 января.

В Доминикане ослабили коронавирусные ограничения. Власти отменили режим ЧП и комендантский час. Новые правила вступят в силу 18 октября. Они предусматривают доступ в общественные места и в учебные заведения только лицам с отрицательным ПЦР-тестами, обязательное использование масок, ограничение в 75% на заполняемость залов, где проводятся массовые мероприятия.

В Украине с 21 октября для поездок между областями страны в пассажирском транспорте потребуется предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Межобластные поездки также разрешат тем, кто получил одну дозу двухкомпонентной вакцины от коронавируса, имеет справку о перенесенном COVID-19 или сдал экспресс-тест. Правительство страны также обсуждает ограничение посещения мест общественного питания невакцинированных украинцев.

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