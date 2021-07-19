COVID-ситуация в мире: в Израиле завершили первую фазу испытаний препарата от коронавируса на стволовых клетках

0

В Великобритании первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 87,9% взрослого населения. Вторую дозу получили 68,3% совершеннолетних британцев. В связи с этим премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 19 июля в стране отменяются ограничительные меры против коронавируса. Маски и перчатки также не будут обязательными.

Правительство Италии рассматривает возможность разрешить посещение театров, кинотеатров, спортзалов, стадионов и даже ресторанов только обладателям так называемых зелёных карт (ковид-сертификатов).

Власти Греции ввели до 26 июля комендантский час с 01:00 до 06:00 на туристическом острове Миконос в связи с тревожным ростом числа случаев инфицирования коронавирусом.

В Израиле завершили первую фазу испытаний нового препарата от коронавируса на основе стволовых клеток, пишет novostipmr.com. На данный момент препарат зарекомендовал себя очень хорошо. 90% тяжёлых больных выздоровели в течение пары дней после терапии и были выписаны домой.

В Аргентине выяснили, что более 90% привитых «Спутником V» получают долгосрочный иммунитет. Как сообщили местные власти, после вакцинации у человека остаются лимфоциты памяти, которые регистрируют и запоминают коронавирус.

В Таиланде с 21 июля приостановят внутреннее авиасообщение с зонами высокого распространения ковида. Авиаперевозчики, продолжающие выполнять некоторые рейсы, должны ограничить число пассажиров в салонах самолётов до 50%.

Кипр из-за роста заболеваемости перевёл общественный транспорт, магазины, рестораны, ночные клубы на вход по SafePass – аналог QR-кодов здоровья.

В столице Вьетнама – городе Ханой – вводят режим социальных ограничений из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Ограничения предполагают запрет на сбор людей в общественных местах, приостановку работы предприятий торговли за исключением продажи лекарств, продовольствия и товаров первой необходимости. Горожанам предписано не покидать свои дома без крайней необходимости. Людям разрешено выходить на улицу лишь для покупки продуктов и медикаментов, при этом они обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров и не собираться группами более пяти человек.

Власти Китая одобрили экстренное использование инактивированной вакцины китайской фармакологической компании Sinopharm для детей в возрасте от 3 до 17 лет.

В Узбекистане ввели новые ограничения в отношении предприятий общепита. С 20 июля им разрешено работать только на открытых площадках. В стране ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан старше 18 лет. Речь идёт, в частности, о работниках сфер торговли и общественного питания, сотрудниках медицинских и образовательных учреждений, а также военнослужащих и полицейских.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.