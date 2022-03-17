COVID-ситуация в мире: в Израиле выявили новый комбинированный вариант коронавируса

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Израильские медики выявили новый вариант коронавируса, похожий на комбинацию омикрон-штамма и его же версии BA.2, или “стелс-омикрона”, у двух пассажиров, вернувшихся из-за границы.

Пассажиры прошли ПЦР-тесты по прибытии в страну, и они показали результаты, которые позволяют предполагать выявление нового варианта коронавирусной инфекции. Оба заражённых испытывают симптомы средней тяжести и в особом медицинском внимании не нуждаются, пишет novostipmr.com.

Правительство Пакистана отменяет ряд ограничений из-за коронавируса в связи с тем, что страна близка к ликвидации пандемии. Среди послаблений — проведение свадеб, религиозных мероприятий, работа ресторанов, рынков и спортивных объектов. Ограничения останутся для невакцинированных граждан, правительство будет продолжать ежедневно отслеживать эпидемическую обстановку в стране.

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