COVID-ситуация в мире: в Израиле ввели ношение масок на массовых мероприятиях на открытом воздухе

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Израильская правительственная комиссия по коронавирусу утвердила новые правила проведения мероприятий с участием более ста человек на открытом воздухе. Так, с 8 августа ношение масок на них станет обязательным.

Кроме того, министры постановили, что с 20 августа доступ в заведения и на мероприятия с числом участников менее 100 будет возможен только вакцинированным, переболевшим или имеющим отрицательный тест на коронавирус. Это требование коснется людей всех возрастов, даже детей младше 12 лет.

В Нью-Йорке (США) при входе в ресторан или тренажёрный зал начнут требовать документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

Вьетнам сократил до семи дней карантин для вакцинированных, въезжающих из-за рубежа. Аналогичное правило распространяется и на тех, кто уже переболел COVID-19, пишет novostipmr.com.

В Уругвае начнут прививать третьей дозой вакцины от коронавируса. На прививки записались более 560 тыс. человек.

Более 40% детей в возрасте 12-15 лет в Дании получили первую прививку против COVID-19. Им предлагаются препараты компаний Pfizer и Moderna. Для этой возрастной группы действуют особые правила. Так, жители страны до 15 лет не могут дать согласие на прививку самостоятельно, поэтому на вакцинацию ребёнка должен сопровождать родитель или опекун.

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