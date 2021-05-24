COVID-ситуация в мире: в Израиле с 1 июня снимут большую часть ограничений

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При выходе не улицу не нужно будет иметь при себе зеленые паспорта вакцинации. Отменят и ограничения на число людей, которые могут вместе находиться в закрытом помещении и на улице. Однако требование носить маски в помещении будет действовать еще как минимум две недели.

Власти Израиля также не рекомендуют гражданам страны ездить в Россию, на Сейшельские острова и в Аргентину из-за сложной эпидемиологической ситуации. «Красный список» вскоре могут пополнить Украина, Эфиопия, Бразилия, Индия, ЮАР, Мексика и Турция. Сейчас в эти страны израильтяне могут летать только по неотложным делам и по специальному одобрению. По возвращении им необходим период изоляции, даже если они прошли полный цикл вакцинации.

В Чехии рестораны и кафе полностью возобновят работу 14 июня. Если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится, планируется разрешить проведение представлений в театрально-концертных залах для одной тысячи зрителей.

Власти Нью-Дели (Индия) продлили локдаун до 31 мая. Городская администрация считает приоритетом вакцинацию всех жителей Дели как можно скорее. В то же время в настоящее время препаратов для вакцинации в Индии не хватает. В период локдауна все сотрудники частных компаний могут работать только из дома, лишь государственные учреждения и поставщики услуг первой необходимости продолжают работу в обычном режиме. Открыты только продовольственные магазины и аптеки, при этом разрешена доставка продуктов и товаров первой необходимости на дом, пишет novostipmr.com.

Власти ФРГ с полночи 23 мая введут запрет на путешествия из Великобритании в Германию после того, как немецкие органы здравоохранения внесли Британию в список стран, где циркулируют потенциально опасные штаммы COVID-19. Однако новый запрет не будет касаться граждан ФРГ и лиц, постоянно проживающих в Германии; разрешат приезжать их супругам и детям до 18 лет, но только если члены семьи путешествуют вместе. Исключения коснутся и людей, прибывающих из-за таких серьезных причин, как потеря родственника. Тем не менее все лица, прибывающие из Соединенного Королевства, должны пробыть две недели на карантине, даже если тест показал у них отсутствие COVID-19.

Минздраву и Минфину России поручено выделить не менее 25 млрд рублей на специализированную и высокотехнологичную медпомощь и ещё не менее 25 млрд рублей – на помощь людям, у которых диагностирована коронавирусная инфекция.

А Украина и ЕС достигли договоренности о взаимном признании COVID-паспортов.

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