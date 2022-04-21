COVID-ситуация в мире: В Израиле отменяют маски в помещениях

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В Израиле отменят требование о ношении масок в помещениях. Принятое решение не распространяется на места с высоким потенциалом заражения (больницы, дома престарелых, роддома, авиарейсы). Решение вступит в силу 23 апреля.

Борьба с экономическими последствиями пандемии обошлась Франции в €600 млрд. По словам президента страны, эта сумма пошла на выплаты владельцам кафе и ресторанов, представителям малого бизнеса и ремесленникам.

Минздрав Греции сообщил, что Европа входит в фазу сосуществования с коронавирусом. По словам министра здравоохранения, в настоящее время в Греции наблюдается снижение числа случаев инфицирования и госпитализаций, а экономическая жизнь страны в значительной степени восстановилась, пишет novostipmr.com.

В Словакии с 21 апреля обязанность носить маски сохранится лишь в медучреждениях. Также отменяется необходимость выходить на самоизоляцию для граждан, находившихся в контакте с получившими положительные результаты тестов на коронавирус.

Правительство Литвы отменило режим экстремальной ситуации по коронавирусу. Постановление вступит в силу 1 мая.

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