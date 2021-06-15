COVID-ситуация в мире: в Израиле отменили масочный режим в помещениях

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Теперь в Израиле маски необязательно носить в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях, офисных и других закрытых помещениях. Правило остаётся в силе только для некоторых отделений больниц, в самолётах во время перелёта и в домах престарелых.

В Италии одобрили комбинированное использование вакцин от коронавируса среди людей в возрасте до 60 лет. Получившим первую дозу вакцины от компании AstraZeneca в качестве второй дозы введут другой препарат – на основе синтетической рибонуклеиновой кислоты.

Япония поставит во Вьетнам 1 млн доз вакцины против COVID-19. Это будет препарат AstraZeneca, произведённый на территории Японии. Власти страны также рассматривают возможность передачи вакцины от коронавируса в Индонезию, Малайзию и на Филиппины в июле.

Ослабление локдауна в Великобритании отложили на четыре недели, пишет novostipmr.com. Изначально оно планировалось на 21 июня. Всему виной рост новых случаев заражения.

В Латвии открыли аттракционы на свежем воздухе в рамках смягчения ограничений. Кроме того, при соблюдении требований эпидемиологической безопасности разрешено предоставлять услуги в аквапарках и развлекательных центрах.

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