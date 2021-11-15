COVID-ситуация в мире: в Израиле одобрили вакцинацию детей от 5 до 11 лет, в Австрии ввели локдаун для непривитых

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Власти Израиля одобрили вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. С датами начала прививочной кампании детей Министерство здравоохранения страны определится в ближайшие дни. Подростков в возрасте от 12 лет в Израиле прививают уже с конца июня.

Общее число случаев коронавируса в Германии по состоянию на воскресенье составило 5 021 469 с начала пандемии. Как сообщил Институт Роберта Коха, за последние сутки прирост составил 33,5 тыс. инфицированных. В последние недели коронавирусная статистика растёт ускоренными темпами. Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии впервые с начала пандемии превысил отметку в 300 случаев на 100 тыс. человек.

Правительство Австрии приняло решение ввести локдаун для непривитых. С полуночи сегодняшнего дня все непривившиеся от COVID-19 жители страны в возрасте от 12 лет и старше смогут покидать свои жилища только в случае крайней необходимости (для приобретения еды, лекарств и предметов гигиены, похода к врачу, на работу и для занятий спортом на открытом воздухе). В Австрии один из самых низких уровней вакцинации населения в Западной Европе. Теперь эта страна стала первой в мире, введшей локдаун для непривитых.

В Италии на Апеннинах начинается четвёртая волна COVID-19. Индекс заражаемости поднялся за неделю с 1,15 до 1,21, заболеваемость составила 78 случаев на 100 тыс. населения (неделю назад этот показатель составлял 53). Новых ограничений пока не вводится, пишет novostipmr.com.

Премьер Нидерландов объявил о частичном локдауне из-за COVID-19. Ограничения введены на три недели, с 13 ноября по 4 декабря. На дистанционную работу будет переведено большинство жителей страны, магазины должны будут закрываться в 18:00.

Власти Греции ввели уголовное наказание за фейковые новости о коронавирусе. Наказывать планируют за ложные новости, «способные вызвать беспокойство или страх у граждан или поколебать доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению».

В Великобритании на аукцион выставят письмо императрицы Екатерины II о пользе вакцинации от чёрной оспы. В письме она объяснила, как устроить вакцинацию на государственном уровне, поскольку без вакцинации «великий вред особливо в простом народе». Отметим, что Екатерина II первой в России привилась от оспы. На такой шаг императрица пошла в разгар эпидемии, которая захватила Россию и Европу.

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