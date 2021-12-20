COVID-ситуация в мире: в Израиле объявили о начале пятой волны коронавируса из-за штамма «омикрон»

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Исследование эпидемиологов из Имперского колледжа Лондона показало, что шанс повторного заражения COVID-19 в омикрон-варианте в пять раз выше, чем это было с дельта-штаммом. Кроме того, полученные данные свидетельствуют о том, что полный курс вакцин Pfizer и AstraZeneca обеспечивает защиту от заражения новой разновидностью коронавируса лишь на уровне 20% случаев. Чтобы повысить защиту до 55-80%, необходимо получить бустерную дозу препарата. При этом пациентам, заразившимся «омикроном», в 11 раз реже требуется госпитализация, чем при дельта-штамме.

Британский врач и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан заявил, что симптомом заражения омикрон-штаммом коронавируса может быть повышенное потоотделение во время сна. По его словам, это такой вид пота, когда приходится вставать среди ночи, чтобы сменить бельё.

В Китае, в районе Пекина, ввели строгий карантин после обнаружения COVID-19 у учащегося. Инфицированный юноша посещал художественную студию посёлка Сунчжуан. Теперь на примыкающей к студии территории ввели режим ограничения передвижения граждан.

Первый случай заражения штаммом «омикрон» внутри страны зарегистрирован в Таиланде. Он выявлен у женщины, чей супруг-колумбиец недавно вернулся в Таиланд после поездки в Нигерию в ноябре, пишет novostipmr.com.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил о начале пятой волны коронавируса в стране из-за штамма «омикрон». Он призвал родителей отправлять своих детей на прививку, чтобы замедлить темпы распространения инфекции. Минздрав страны рекомендовал запретить гражданам поездки в Турцию, Бельгию, Венгрию, Германию, Италию, Канаду, Марокко, Португалию и Швейцарию. Эти страны будут признаны «красными зонами» по коронавирусу с 22 декабря. Также Израиль официально заявил, что запрещает поездки в США из-за штамма «омикрон».

В Нидерландах был введён усиленный карантин на рождественско-новогодние праздники, который будет действовать до 14 января.

В Германии отказались от идеи ввести локдаун к Рождеству по примеру Нидерландов. Глава Минздрава Карл Лаутербах подчеркнул, что страна преодолела критическое количество заражений омикрон-штаммом, на очереди новая волна, которую уже не остановить, поэтому в изоляции нет смысла.

С 20 декабря в Швейцарии вступили в силу жёсткие ограничения против распространения коронавируса, которые будут действовать до 24 января. Так, организации в стране перешли на обязательный домашний режим работы, только вакцинированным или переболевшим жителям разрешено посещать рестораны, кинотеатры и спортзалы.

Правительство Канады рассматривает введение запрета на необязательные зарубежные поездки на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса.

Прибывающие в Грецию с 19 декабря, независимо от вакцинации, должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус — ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-теста, сделанного не ранее чем за 24 часа до поездки.

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