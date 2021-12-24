COVID-ситуация в мире: в Израиле начинают прививать четвёртой дозой вакцины

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Израиль первым в мире запустил программу ревакцинации четвёртой дозой вакцины, она рекомендована медицинским сотрудникам и людям старше 60 лет, вводить её необходимо через 4 месяца после третьей инъекции. Такое решение было принято из-за распространения «омикрона», за последние сутки в стране зафиксировано более 150 новых случаев заражения этим штаммом.



Испания возвращает ношение масок на открытом воздухе в рамках пакета мер, направленных на сдерживание штамма коронавируса «омикрон». С появлением нового штамма в стране резко возросло число заболевших.

Из-за распространения «омикрона» Дания изменила правила въезда для путешественников. В частности, теперь всем прибывающим в страну, даже вакцинированным, придётся показать отрицательный ПЦР-тест. Такие же ограничения ввели в Чехии, пишет novostipmr.com.

Власти Эквадора ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. Минздрав страны сообщил, что такое решение связано с ростом заболеваемости в стране и распространением омикрон-штамма.

Во Франции была зафиксирована самая высокая заболеваемость COVID-19 с начала пандемии – больше 88 тысяч новых случаев всего за сутки. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что быстрый рост распространения омикрон-штамма вытеснил волну «дельта», но новый вид может быть менее опасным.

В Каталонии из-за роста заболеваемости COVID-19 c 24 декабря будет введён комендантский час. Высший суд региона признал законным введение ограничений из-за сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис объявил о новых антиковидных ограничениях из-за распространения нового омикрон-штамма COVID-19. Первый этап ограничений рассчитан с 23 декабря по 2 января, второй начнётся после 3 января, а сроки его окончания остаются неизвестными.

За последние сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в Италии превысило максимальное значение с начала пандемии. В стране на данный момент действуют одни из самых строгих ограничений для борьбы с распространением нового штамма COVID-19.

В нескольких регионах России смягчили ограничительные меры из-за COVID-19. В Тульской области до 9 января отменили обязательное наличие QR-кода в кафе и ресторанах, также временно отменяются QR-коды при посещении фитнес-центров и бассейнов. В Ставрополье до 20 января приостановили действие системы QR-кодов для посещения общественных мест. В Крыму до 20 января разрешено посещать ТЦ без QR-кодов.

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