COVID-ситуация в мире: в Израиле для получения COVID-паспорта нужна третья доза прививки

0

Правительство Израиля лишило более миллиона граждан COVID-паспортов, поскольку отныне, чтобы его получить, необходимы три дозы вакцины. Это заставило десятки тысяч людей поспешить сделать третью прививку препаратом Pfizer за последнюю неделю.

Израильтяне только с COVID-паспортом могут посещать бары, рестораны, кафе и прочие общественные места, в том числе рабочие офисы многих компаний. Отмечается, что третью дозу вакцины получили уже 3,4 млн граждан, пишет novostipmr.com.

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Амстердама, протестуя против введения правительством обязательного предъявления COVID-пропусков для посещения общественных мест. С 25 сентября в Нидерландах временно введены COVID-пропуска, которые необходимо предъявлять для посещения ресторанов, кафе и культурных мероприятий. Пропуск представляет собой подтверждение о вакцинации от коронавируса или отрицательный результат теста на COVID-19, загруженный в специальное приложение CoronaCheck.

Карнавал в Рио-де-Жанейро в следующем году пройдёт без санитарно-эпидемиологических ограничений.

Министр по борьбе с COVID-19 Новой Зеландии Крис Хипкинс заявил, что полная вакцинация от коронавируса станет требованием для лиц, не являющихся гражданами Новой Зеландии, прибывающих в страну с 1 ноября 2021 года. Приезжие должны будут заявить о своем статусе вакцинации при регистрации в системе управляемой изоляции страны, а также представить подтверждение вакцинации или соответствующего отвода своей авиакомпании и сотрудникам таможни после приземления.

В Брюсселе продолжат использовать COVID-билеты (они содержат информацию о вакцинации, приобретённом иммунитете или о результатах тестов на COVID-19) в гостиничном бизнесе и заведениях общественного питания, танцевальных залах и клубах, спортивных клубах, фитнес-центрах, на ярмарках, в секторе культуры, отдыха и праздников, в учреждениях интернатного типа для уязвимых лиц, а также на мероприятиях на 50 и более человек, проводимых внутри помещений, или на мероприятиях на 200 человек, проводимых на открытом воздухе.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.