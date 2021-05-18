COVID-ситуация в мире: в Италии с конца июня отменяют комендантский час, а в Германии переходят к всеобщей вакцинации

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Американский штат Нью-Йорк отменяет требование по использованию масок внутри помещений для полностью вакцинированных людей. С 19 мая также аннулируются ограничения на максимально возможное количество занятых мест для кафе и ресторанов.

Комендантский час на территории Италии отменят 21 июня. Отмена будет происходить постепенно. Принято решение перенести его наступление на один час – до 23:00 – в областях с умеренными эпидемиологическими рисками («жёлтые зоны»), к которым сейчас относятся почти все из 20 регионов.

С 7 июня комендантский час сдвинется ещё на час – до полуночи. При этом с 1 июня некоторые области – Фриули-Венеция Джулия, Молизе и остров Сардиния – станут «белыми зонами», где уровень заражений менее 50 человек на 100 тысяч, что позволит досрочно отменить комендантский час. С 7 июня «белыми зонами» станут Абруццо, Лигурия и Венето, пишет novostipmr.com.

Чешские гостиницы возобновят работу с 24 мая. Можно будет без ограничений заселять гостей, прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих справки об отрицательных результатах тестов, а также переболевших COVID-19.

Начиная с 7 июня в Германии отменяют «приоритетную вакцинацию», при которой прививку получали лишь определённые группы граждан, и переходят к всеобщей вакцинации.

Власти Кипра ослабили для жителей и туристов ограничения, введённые из-за роста числа заболевших COVID-19. Начало комендантского часа отодвигают на полночь, пропуск SafePass больше не будет требоваться для посещения открытых зон в кафе, ресторанах и барах, а также в театрах и кинотеатрах под открытым небом.

Очередная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в Мексику. Власти латиноамериканского государства используют российский препарат для защиты пожилого населения.

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