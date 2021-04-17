COVID-ситуация в мире: в Италии с конца апреля начнут послабления карантинных ограничений

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В Италии ослабление карантинных мер начнётся с 26 апреля. Об этом заявил премьер-министр страны Марио Драги.

По его словам, работу смогут возобновить рестораны и бары на площадках на открытом воздухе в обеденное и вечернее время. Все школьники вернутся на очное обучение. Также будет разрешено передвигаться между регионами, однако сохранится их деление по цветовому признаку в зависимости от уровня эпидемиологических рисков. До этого министр туризма Италии Массимо Гаравалья заявил, что страна готова принять туристов летом при соблюдении ряда условий.

Китай намерен сотрудничать с Международным олимпийским комитетом и предоставить вакцины готовящимся к Олимпиаде спортсменам, пишет novostipmr.com. Летние Олимпийские игры в Токио первоначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и запланированы на 23 июля – 8 августа 2021 года.

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня. Авиасообщение было приостановлено 22 декабря 2020 года после того, как в этой стране выявили новый штамм коронавируса. С тех пор запрет на полеты неоднократно продлевался.

Власти Санкт-Петербурга официально отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. Требование носить маски сохраняется. Все остальные ограничения также продлены до 15 мая.

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