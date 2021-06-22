COVID-ситуация в мире: в Италии отменяют обязательное ношение масок на открытом воздухе

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В Италии с 28 июня отменят обязательное ношение масок на открытом воздухе. При этом маску необходимо всегда носить с собой, чтобы надевать в закрытых помещениях и на загруженных улицах.

Ходить без маски можно будет только на открытом воздухе и в областях, считающихся безопасными с точки зрения эпидемиологических рисков (белые зоны). К таким на данный момент относятся все, кроме северо-восточной Валле д’Аоста, которая также перейдёт в белую зону через неделю. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ношение масок снова станет обязательным, пишет novostipmr.com.

Власти Австралии ужесточили ограничения в Сиднее. Несколько дней назад число заражённых индийским вариантом коронавируса среди жителей города возросло вдвое. В связи с этим каждый, кто живёт или находится в Сиднее, до 29 июня должен в общественных местах носить маску.

В Индонезии ввели новые ограничения из-за активного распространения коронавируса. В частности, предприятия, которые не относятся к стратегическим сферам, должны будут обеспечить удалённую работу 75% сотрудников.

Узбекистан вновь ввёл обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну. ПЦР-тест необходимо сдать в течение 7 суток.

В Грузии с 1 июля отменят комендантский час и запрет на выход людей на улицы в ночное время. В стране также станет необязательным ношение масок вне помещений. Их надо будет носить только в транспорте и в закрытых помещениях.

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