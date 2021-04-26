COVID-ситуация в мире: в Италии ослабляют карантинные ограничения

0

На этой неделе в стране частично открываются бары, рестораны и кинотеатры.

Они смогут обслуживать посетителей на свежем воздухе, причём впервые за полгода даже по вечерам. Кинотеатры, театры и концертные залы смогут работать при условии, что они будут заполнены максимум наполовину. К 1 июля в стране планируют открыть бассейны, спортивные залы. Будут проводиться спортивные мероприятия.

Нидерланды запретили перелеты из Индии после того, как там был установлен новый рекорд по числу случаев заражения коронавирусом. Запрет будет действовать как минимум до полуночи 1 мая. В последний раз власти зафиксировали за сутки 349,6 тыс. зараженных. Премьер-министр Нарендра Моди описал ситуацию как «коронавирусный шторм».

В Индии прирост заразившихся COVID-19 бьёт рекорд четвёртый день подряд. За последние сутки в стране выявили 349,6 тысячи заболевших. Общее число заразившихся превысило 16,9 миллиона. Министерство здравоохранения сообщило ещё о 2 767 смертях за последние 24 часа. Во многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения, в частности в столице Нью-Дели, переполнены. Отмечается и нехватка кислородных баллонов, в связи с чем правительство направляет специальные поезда с таким грузом в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии. Помимо этого, власти требуют от промышленности увеличить производство баллонов и дефицитных жизненно важных лекарств.

США намерены поставить в Индию лекарства и экспресс-тесты для выявления коронавируса, а также сырье для производства вакцины, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

В Швейцарии впервые выявили индийский штамм коронавируса. Речь идет о пассажире, прибывшем через транзитный аэропорт. На данный момент ведутся консультации по поводу включения Индии в список эпидемиологически опасных стран.

В Бангкоке на две недели введут ряд ограничений из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в Таиланде. Всего под ограничения подпадает 31 тип общественных мест, включая кинотеатры, парки и спортивные залы. Торговые центры и супермаркеты теперь работают по сокращенному графику. Запрещено собираться в группы более 20 человек. Также в 48 провинциях страны, включая Бангкок, от жителей требуют носить маски в помещениях и снаружи.

В Иране началось серийное производство собственной вакцины от COVID-19 – COVIRAN. Испытания препарата находятся на третьем этапе, однако его уже начали вводить добровольцам. До сентября планируется произвести более 30 млн доз вакцины COVIRAN, в том числе 1 млн доз в мае, 3,5 млн в июне, 12 млн в июле и 15 млн – в августе.

Венгрия признала самой безопасной и эффективной вакциной от коронавируса российский «Спутник V». Страна в ноябре 2020 года стала первым государством ЕС, куда были доставлены образцы этого препарата для проведения исследований.

За минувшие сутки коронавирус в России выявили у 8 803 граждан страны, выздоровели 6 631 человек, от последствий инфекции умерли 356 жителей. Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что к окончанию эпидемии коронавирусной инфекции Россия сможет прийти в конце осени 2021 года, пишет novostipmr.com.

– Реалистичнее всё же ноябрь, — сказал он.