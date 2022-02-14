COVID-ситуация в мире: в Италии испытывают новую вакцинную платформу

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А в Финляндии основной этап отмены ковид-ограничений намечен на 14 февраля — будут ослаблены ограничения на работу ресторанов и количество участников различных мероприятий. Использование ковид-паспортов пока приостановлено до 28 февраля.

Правительство Норвегии с 12 февраля отменяет практически все ограничения, введённые ранее из-за пандемии коронавируса.

В Израиле с этой недели требование о предъявлении зелёных пропусков остаётся в силе только для посещения массовых мероприятий «с повышенным риском», к которым относятся вечеринки. Израильтяне не должны более предъявлять документ о вакцинации в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах и отелях, пишет novostipmr.com.

В Италии прошли успешные доклинические испытания новой вакцинной платформы. Изыскания были сконцентрированы на N-белке коронавируса, который формирует его оболочку и играет важную роль в патогенезе инфекции.

Во Франции намерены с 28 февраля отменить обязательное ношение масок в помещениях, где проверяются ковид-сертификаты. При этом маски уже можно не носить в общественных местах на улице, а в Париже рекомендуется надевать их, только когда невозможно соблюдать социальную дистанцию.

«Спутник V» стал самой используемой вакциной в Мехико (Мексика). Препаратом вакцинированы более 3 млн жителей города.

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