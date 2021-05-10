COVID-ситуация в мире: в Испании завершился режим чрезвычайного положения

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Для испанцев это означает не только возможность выпить в баре или собраться на барбекю в парке с друзьями, но и путешествовать между регионами.

Власти Испании более не могут ограничивать свободу передвижения или собраний — теперь таким правом обладают власти регионов и только через решения судов. 11% населения страны прошли полную стадию двухкомпонентной вакцинации.

В Египте на две недели закрылись рестораны и магазины. Ограничения начали действовать с 6 мая. Также с этого дня запрещены массовые собрания и концерты, а с 12 по 16 мая нельзя посещать пляжи и парки.

В Малайзии из-за ухудшения ситуации с COVID-19 почти на месяц вводится запрет на свободное перемещение по стране и проведение большинства массовых мероприятий. Ограничения будут действовать с 10 мая по 6 июня, но через две недели это решение может быть пересмотрено.

В Германии для выздоровевших и привившихся от COVID-19 с 9 мая сняли ряд карантинных ограничений. Эти граждане теперь могут беспрепятственно встречаться друг с другом, им не нужно предоставлять результаты теста на SARS-CoV-2 при посещении ряда заведений и магазинов и не придется уходить на карантин при возвращении из стран, считающихся зоной повышенного риска заражения.

Грузия объявила о начале пика третьей волны пандемии в стране. По прогнозам экспертов, в этот период в Грузии будут в день выявлять от 1 до 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе призвал жителей страны носить защитные маски и прививаться от COVID-19.

Произведенный в Белоруссии «Спутник V» прошёл контроль качества. Трехнедельные испытания препарата провели в Центре Гамалеи. Первые партии вакцины, произведенной на предприятии «Белмедпрепараты», будут доставлены в регионы Белоруссии в ближайшее время, пишет novostipmr.com.

Коллективный иммунитет к COVID-19 может быть достигнут в России к осени текущего года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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