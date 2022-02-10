COVID-ситуация в мире: в Испании создали тест для определения необходимости ревакцинации

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В Испании создали тест, определяющий, нужна ли бустерная доза вакцины против ковида. Тест способен определить состояние клеточного иммунитета человека.

Процедура заключается во введении в предплечье пациента раствора с частицей спайкового белка SARS-CoV-2 для изучения кожной реакции. Это покажет, имеется ли клеточный иммунитет против данного патогена. Время ожидания при проведении теста составляет от 12 до 48 часов после инъекции.

Уже пять стран Европы отменили основные коронавирусные ограничения и открывают границы. Речь идёт о Швеции, Дании, Норвегии, Великобритании и Финляндии.

Власти ОАЭ объявили о постепенной отмене ковидных ограничений в стране. Это касается туристических объектов, торгово-развлекательных центров и других коммерческих предприятий, пишет novostipmr.com.

В Нью-Йорке (США) с 11 февраля отменяют масочный режим в помещениях. При этом муниципальные власти, а также владельцы предприятий могут по-прежнему требовать обязательного ношения масок.

В Чехии с 1 марта из ограничений останется лишь обязанность носить маски. Как заявил премьер-министр страны, правительство постепенно начнёт увеличивать разрешённое число посетителей культурных и спортивных мероприятий.

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