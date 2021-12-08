COVID-ситуация в мире: в Испании одобрили вакцинацию от коронавируса детей старше 5 лет

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Омикрон-штамм обнаружили уже в 57 странах. Сведения о его присутствии поступили из всех шести регионов ВОЗ. Эксперты обратили внимание на тот факт, что в государствах юга Африки сейчас быстро растёт число выявляемых случаев заражения коронавирусом.

13 декабря в Австрии закончится локдаун для привитых. Ограничения будут действовать для невакцинированных жителей государства. В скором времени будет определён перечень правил безопасности для сферы общественного питания и гостиничного бизнеса. За региональными властями остаётся право самостоятельно ужесточать или смягчать ограничительные меры, согласованные на федеральном уровне.

В Испании одобрили вакцинацию от коронавируса детей 5-11 лет. Сейчас именно в возрастной группе младше 12 лет отмечается самый большой уровень заражения COVID-19 (421 случай на сто тысяч населения за две недели). 25 ноября Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование вакцины Pfizer, иммунизация начнётся 15 декабря. Две дозы (объём ампул отличается от взрослой дозы) будут вводиться с разницей в 8 недель, пишет novostipmr.com.

Саудовская Аравия с 1 января 2022 года разрешит въезд в страну людям, которые вакцинировались от COVID-19 препаратом «Спутник V».

Бразилия введёт пятидневный карантин для приезжих, не привитых от COVID-19. После они могут сдать тест и, если он окажется отрицательным, свободно путешествовать по стране.

Власти Сингапура перестают оплачивать лечение от коронавируса невакцинированным жителям. Как пояснил министр здравоохранения Он Е Кун, подобные меры связаны с тем, что именно на непривитых приходится основная доля пациентов, которым нужно дорогостоящее лечение.

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