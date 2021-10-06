COVID-ситуация в мире: в Испании одобрили бустерную вакцину для пожилых

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Власти Аргентины с 19 октября отменят все ограничения на прибытие в страну авиарейсами, введённые ранее из-за пандемии. Данное решение было принято после вакцинирования 50% населения страны.

Сингапур подписал соглашение на поставку нового препарата от коронавируса компании Merck. Детали и условия сделки не уточняются, передаёт novostipmr.com.

Власти Испании одобрили введение бустерной дозы вакцины от ковида лицам старше 70 лет. Они смогут получить новую дозу препарата с конца октября. Речь идёт о лицах, прошедших полную вакцинацию от коронавируса не менее шести месяцев назад.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) одобрили применение российского препарата от коронавируса “Спутник Лайт” в качестве отдельной вакцины и бустерного укола, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

Вьетнам начнёт в ближайшее время применять вакцину “Спутник V”. Компания Vabiotech доставит препарат в медучреждения и прививочные пункты, где проводится вакцинация, как только будет получен заводской сертификат на первую импортированную партию.

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