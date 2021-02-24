COVID-ситуация в мире: в Ирландии сохраняют жёсткий карантин, а в Голландии вводят ряд послаблений

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Кабинет министров Ирландии принял решение сохранить жёсткие меры карантина, введённого из-за пандемии, до 5 апреля.

Правительство Нидерландов приняло решение ослабить ряд ограничений, принятых на фоне борьбы с распространением коронавируса. Со 2 марта вернутся на работу парикмахеры, массажисты и специалисты других “контактных” профессий, пишет novostipmr.com.

Федеральный верховный суд Бразилии разрешил региональным и местным органам власти приобретать и распространять вакцины против коронавируса, в случае если правительство страны не в состоянии выполнить национальный план иммунизации.

В Сан-Марино доставили первую партию вакцины “Спутник V”. Республика стала 30-м государством в мире, признавшим эффективность российского препарата. Российскую вакцину зарегистрировали и в Гайане, а переговоры для её получения ведут власти Сенегала.

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