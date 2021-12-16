COVID-ситуация в мире: В Хорватии, Финляндии и Украине продлевают ограничительные меры из-за пандемии

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В Великобритании за минувшие сутки число заболевших коронавирусом достигло 78610 человек, что стало абсолютным рекордом с момента начала пандемии в стране.

Учёные Университета Гонконга раскрыли, что омикрон-штамм размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем дельта-штамм и исходный, уханьский вариант коронавируса. Это свойство может объяснить, почему новая мутация вируса легче передаётся между людьми, чем предыдущие.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вакцинация против COVID-19 в конечном итоге станет обязательной в стране. Но пока такой подход к борьбе с пандемией не является приоритетным, как и прививки для детей 5-11 лет.

Консультанты по вакцинам Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обсудят возможные ограничения на использование препарата Johnson&Johnson в стране из-за образования тромбов.

Власти Хорватии во избежание пятой волны распространения новой коронавирусной инфекции приняли решение продлить до 31 декабря срок действия ограничительных мер.

Правительство Финляндии планирует продлить действие введённых из-за пандемии ограничений на границах для целого ряда стран до 16 января и ужесточить правила въезда.

Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало правительству страны с 20 декабря внести в список стран, посещение которых запрещено для израильтян из-за повышенного риска распространения коронавируса, Францию, Испанию, ОАЭ, Ирландию, Норвегию, Финляндию и Швецию.

Компания Pfizer заявила, что клинические испытания подтвердили эффективность её нового препарата Paxlovid для лечения последствий коронавируса. Препарат снизил количество госпитализаций и смертей среди людей из группы риска почти на 90%. В тестировании принимали участие более 2200 добровольцев, полученные данные подтвердили предварительные результаты, обнародованные в ноябре. В компании заявили, что паксловид, ещё не разрешённый к применению ни в одной стране, в лабораторных испытаниях показал эффективность против варианта «омикрон».

В Украине продлили режим адаптивного карантина до 31 марта 2022 года. Ограничения будут действовать как минимум в первом квартале следующего года. Правила по COVID-сертификатам для посещения публичных мест, защитным маскам и соблюдению социальной дистанции остаются в силе.

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